NOVO KRVOPROLIĆE NA DRŽAVNI PRAZNIK U AMERICI! Horor tokom proslave Dana nezavisnosti: OPSADNO STANJE na ulicama Njujorka!

Najmanje osam osoba, među kojima je i četvoro dece, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila kasno u subotu tokom proslave američkog Dana nezavisnostina Koni Ajlendu u Njujorku.

Vest je objavio ABC News, pozivajući se na informacije njujorške policije, a prenosi Rojters. Prema saopštenju njujorške policije (NYPD), policajci su reagovali nakon prijava o pucnjavi oko 22:37 sati po lokalnom vremenu u ulici West 31st u Bruklinu.

Ako ti je ikada krenuo pesak ili kamen u mokraćnim putevima, znas koliko boli. Nemoj čekati da se ponovi, pročišćavaj mokraćne puteve prirodnim putem.

Među ranjenima su dva muškarca, dve žene i četvoro dece uzrasta šest, sedam, 12 i 14 godina. Svi povređeni su prebačeni u bolnice. Sedam osoba je u stabilnom stanju, dok je 21-godišnja žena u kritičnom stanju, saopštila je policija.

NOW: Five people were shot Saturday night in Coney Island, Brooklyn, victims included a 5-year-old and a 7-year-old, according to NBC4 .



The shooting happened on Surf Avenue and W 30th street.



Video by Lloyd Mitchell | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/zYaaLV3rBw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) 05. јул 2026.

Na mestu događaja pronađeno je vatreno oružje, ali policija, prema navodima ABC-a, još uvek nije izvršila nijedno hapšenje. Pucnjava se dogodila u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države obeležavale 250. godišnjicu nezavisnosti.

Autor: S.M.