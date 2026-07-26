MICIĆ ZARAĐUJE VIŠE OD LEBRONA: Neverovatan paradoks i splet okolnosti...

Micić je dobio jedan od najvećih ugovora u istoriji evropske košarke.

Gotova je još jedna saga leta u svetskoj košarci.

Lebron Džejms je odlučio da ode u Filadelfija Seventisikserse i da proba da osvoji još jedan šampionski prsten.

Napravila je Fila još jednu moćnu ekipu, gde su i Maksi, Edžkomb, Braun i Embid... Zbog čega je Kralj odlučio i da prihvati izuzetno malu ponudu.

Naime, Lebron Džejms je potpisao baš mali ugovor prema kojem će zaraditi 3.8 miliona dolara na svoj bankovni račun tokom sledeće sezone, što je daleko manje od igrača u NBA ligi, a i nekih igrača u Evroligi.

Među njima je i jedan Srbin Vasilije Micic. Zvezda Hapoela iz Tel Aviva će u narednoj sezoni zaraditi više od Lebrona Džejmsa, pošto je Micić dobio jedan od najvećih ugovora u istoriji evropske košarke.

Osim Vasilija Micića, više će od Lebrona zaraditi i još neke zvezde u Evroligi. Radi se o Saši Vezenkovu, Najdželu Hejs Dejvisu, Geršonu Jabuseleu, Silvanu Fransisku i Kendrik Nan.

Autor: D.B.