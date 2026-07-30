Šahovski ''Meč prijateljstva'' Srbije i Srpske

U okviru manifestacije „Ljudi i mostovi“ 7. avgusta 2026. na pešačkom mostu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koji povezuje Zvornik i Mali Zvornik, održaće se i šahovski „Meč prijateljstva“ koji okuplja takmičare iz Malog Zvornika i Zvornika.

Ideja za ovaj meč nastala je spontano tokom prošlogodišnje posete predsednika Šahovskog saveza Srbije, Andrije Jorgića, realizovana je uz podršku lokalnih samouprava i šahovskih udruženja oba grada.

Značaj ovakvih događaja jeste međusobno povezivanje, kulturna saradnja i promocija šaha među mladima, sa ciljem da ovaj meč postane tradicionalan i da se svake godine u okviru manifestacije „Ljudi i mostovi“ okupljaju šahisti sa obe strane Drine.

I ove godine Meču prijateljstva prisustvovaće predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović i predsednik ŠSS Andrija Jorgić.

Autor: M.R.