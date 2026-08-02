MILIONI SU PLJUŠTALI U BEOGRADU! Otkriveno koliko je UFC zaradio na istorijskom spektaklu u Srbiji - Arena ovo ne pamti

Istorijski UFC spektakl u Beogradu nije doneo samo vrhunske borbe i nokaute, već i neverovatnu zaradu!

Prvi UFC događaj ikada održan u Srbiji ispunio je sva očekivanja, ali i debelo napunio kasu najjače MMA organizacije na svetu. Beogradska arena bila je rasprodata do poslednjeg mesta, a spektakl je uživo pratilo 18.623 gledalaca, što je stvorilo atmosferu kakva se retko viđa i na najvećim svetskim priredbama.

Međutim, broj navijača bio je samo deo impresivne priče. UFC je objavio da je od prodaje ulaznica ostvaren prihod od čak 2.490.023 dolara, čime je oboren rekord Beogradske arene kada je reč o zaradi od jednog događaja.



To praktično znači da je beogradski spektakl postao najprofitabilniji događaj u istoriji Beogradske arene, ostavivši iza sebe brojne evroligaške spektakle, velika svetska takmičenja i koncerte koji su godinama punili najveću srpsku dvoranu.

Treba naglasiti da je pomenutih 2,49 miliona dolara prihod od prodatih ulaznica, koji pripada organizaciji UFC, dok se dodatni prihodi ostvaruju kroz televizijska prava, sponzore, marketing i prodaju pratećeg sadržaja. Zbog toga se procenjuje da je ukupan finansijski efekat beogradske priredbe bio znatno veći od same zarade na blagajnama.

Veče je dodatno uveličao i fantastičan nastup srpskih boraca. Čak pet domaćih predstavnika slavilo je pred svojim navijačima, dok je Uroš Medić nokautirao Danijela Rodrigeza za svega 30 sekundi i osvojio bonus od 100.000 dolara za jedan od najboljih nastupa večeri, što je bio savršen završetak istorijske noći u Beogradu.

Autor: D.B.