Ovo je sve zanimalo: Princ Hari konačno otkrio GLAVNI RAZLOG ZAŠTO NE PRIČA NI SA KIM U PORODICI!

Princ Hari u novom eksplozivnom intervjuu otkrio je šta je odigralo ključnu ulogu u krahu njegove veze sa britanskom kraljevskom porodicom.

Vojvoda od Saseksa krivi sudske bitke sa britanskim tabloidima za pogoršanje odnosa sa takozvanom Firmom, odnonosno čitavom orkestriranom organizacijom koja stoji iza monarhije. On je dodao i da je nespremnost njegove otuđene porodice da se uhvati u koštac sa tabloidima dolila ulje na vatru.

"Mislim da je to svakako centralni deo razdora", rekao je princ Hari voditeljki i novinarki Rebeki Bari sa televizijske mreže ITV u okviru novog dokumentarca "Tabloids on Trial".

"Ali na to pitanje je teško odgovoriti, jer sve što kažem o svojoj porodici rezultira bujicom zlostavljanja od strane štampe", dodao je.

Novi dokumentarni film fokusira se na skandal iz 2011. godine kada je princu Hariju hakovan telefon, kao i na više tužbi koje je vojvoda pokrenuo protiv novinskih izdavača poslednjih godina.

"Jasno sam rekao da je to nešto što mora da se uradi, i da bi bilo lepo da to uradimo kao porodica. Kao neko ko je bio tu da služi ljudima i ko je imao javnu ulogu, mislim da su to stvari koje treba da radimo za opšte dobro. Ja ovo radim iz svojih ličnih razloga", istakao je 39-godišnji Britanac.

"Mislim da je sve što se odigralo pokazalo ljudima šta je istina", nastavio je, dodajući da ga je nedostatak ikakve akcije njegove porodice obeshrabrio.

"Ja ću svoju misiju nastaviti, ali da, ona jeste doprinela raskolu", zaključio je.

Autor: Milica Krasić