SPEKTAKL I NA KRAJU: Selin Dion nastupila na otvaranju Olimpijskih igara, prvi put od dobijanja dijagnoze! Publika oduševljena (FOTO+VIDEO)

Kanadska pevačica Selin Dion večeras je nastupila na kraju ceremonije otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, a to joj je bio prvi nastup otkako je javnosti saopštila da pati od sindroma ukočene osobe.

Dion je u beloj haljini prekrivenoj biserima i perlama na francuskom izvela ''Himnu ljubavi'' Edit Pjaf, prenosi Skaj njuz.

''Himnu ljubavi'' je Pjaf otpevala 1950. u čast svog partnera Marsela Serdana, koji je godinu dana ranije poginuo u avionskog nesreći.

