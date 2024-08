Megan Markl razmišljala o samoubistvu: Princeza otvorila dušu u velok intervjuu, a zbog ovoga nije to smela da prizna Hariju (VIDEO)

Supruga princa Harija prvi put je pre tri godine pomenula da se borila sa suicidnim mislima tokom života u Engleskoj, a sada se ovrnula na ovo bolno razdoblje.

Princ Hari i Megan Markl, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, dali su svoj prvi zajednički intervju posle tri godine i čuvene ispovesti Opri Vinfri.

Par je nedavno kroz svoju fondaciju "Archewell" pokrenuo inicijativu "The Parents' Network", koja pruža podršku ljudima koji su izgubili dete zbog društvenih mreža, direktno ili indirektno.

Kako su objasnili, oni žele da izgrade pogodniju situaciju na internetu za sopstvenu decu, princa Arčija i princezu Lilibet, a Megan Markl se svojim primerom osvrnula na to koliko razoran uticaj društvenih mreža može biti.

Kako je podsetila – ona je svojevremeno razmišljala da oduzme sebi život.

– Kada se prošli kroz bilo koji nivo bola ili traume, verujem da je deo puta ka isceljenju – svakako je bio deo mog – to da ste u stanju da zaista budete otvoreni u vezi s tim – rekla je vojvotkinja za CBS.

– Nisam čak ni zagrebala površinu svog iskustva, ali mislim da nikada ne bih želela da se neko drugi oseća tako, da nikada ne bih poželela nekome da pravi takve planove, nikada ne bih htela da se nekome drugom ne veruje – naglasila je supruga princa Harija.

Megan je prvi put pomenula svoje suicidne misli 2021. godine, u već pomenutom intervjuu koji je dala Opri Vinfri, kada je priznala da se "stidela" kada je o tome pričala sa suprugom i porodicom.

– Bio me je stvarno stid da to kažem u to vreme, stidela sam se da to priznam Hariju, naročito zato što znam kakav je on gubitak pretrpeo – istakla je. – Ali znala sam da ću, ako ništa ne kažem, to i uraditi. Jednostavno nisam više htela da budem živa.

Tri godine kasnije, vojvotkinja otvoreno priča o svojoj borbi, iako je u pitanju vrlo osetljiva tema, a nada se da će njene reči podstaći one koji su u istoj situaciji da progovore.

– Ako to što ja govorim može nekoga da spase ili da ohrabri nekoga da obrati pažnju na ljude u svom životu, umesto da samo pretpostavi da je sve okej ako neko izgleda dobro, onda se ovo isplatilo – rekla je Megan. – Zbog toga ću primiti udarac.

Autor: Nikola Žugić