Miloš Biković u prednosti nad Tomom Kruzom: Šta je omogućilo našem glumcu da nadmaši holivudsku zvezdu?

Da li se sećate da je Tom Kruz pre nekog vremena najavio da sarađuje sa Nasom i SpejsIksom na filmu koji će delimično biti snimljen u svemiru, u kom će takođe postati prvi civil koji će izvesti svemirsku šetnju?

O ovom projektu i njegovim saradnicima prvi put se javno govorilo 2020. godine, a svemirski let bio je zakazan za oktobar 2021. godine, ali se od tada ništa nije desilo. Naravno, pandemija je sve usporila, pa se potom desio štrajk scenarista i glumaca, a Tom Kruz je takođe bio zauzet drugih filmovima.

Reditelj Dag Liman kog je Kruz spomenuo kao reditelja ovog projekta skoro je rekao: "Kada vam producent predloži nešto ludo, na primer, hajde da pokušamo da snimimo film u svemiru, a NASA i SpejsIks se priključuju, a Tom Kruz je glavna zvezda… projekat postaje privlačniji."

Međutim, ruska filmska ekipa je zapravo uspela da preduhitri Holivud tako što je snimila scene za prvi film snimljen u svemiru, na Međunarodnoj svemirskoj stanici, krajem 2021. godine. Film se zove "The Challenge" i u jednoj od uloga našao se naš Miloš Biković.

Ali šta se sa filmom desilo od oktobra 2022. godine, kada je Kruzov projekat poslednji put javno spomenut? Inače, kako tvrdi Variety, ovaj naslov navodno ima budžet od 200 miliona dolara. U julu 2023. godine, Kruz je potvrdio da je "definitivno" još uvek raspoložen za taj film.

- Radimo na tome. Radim na tome, definitivno - potvrdio je na premijeri filma "Nemoguća misija: Odmazda".

- Uvek sam to želeo da uradim… Godinama smo radili mnogo istraživanja - dodao je on, prenosi ITV. A onda je opet sve utihnulo.

Dag Liman je krajem jula potvrdio za The Hollywood Reporter da je ovaj film nešto o čemu se još uvek diskutuje. Liman se složio da bi moglo proći "mnogo vremena" pre nego što njihov svemirski film bude snimljen.

- Postoji razlog zašto još nismo otišli ​​u svemir, a kada to konačno uradimo i kada film izađe, znam da ću se osvrnuti na to i reći: "Hvala Bogu da se to nije dogodilo ranije" - rekao je reditelj, koji je ranije ovog meseca ponovo potvrdio da i dalje postoji želja za ovim projektom.

Smatra se da ideja o svemirskom film datira još iz 2014. godine – ako ne i ranije – i dobio je radno ime "Luna Park", piše Blic. Prema IMDb-u, film navodi Marka Budena, Džejsona Fuksa i Sajmona Kinberga kao pisce, sa sinopsisom koji glasi: "Grupa odmetnutih zaposlenih se usuđuju da odu na Mesec i ukradu izvor energije."

Autor: Nevena Panić