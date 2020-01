Ukrajinska ambasada povukla saopštenje o padu aviona - Još se ne zna šta je uzrok STRAVIČNE NESREĆE (FOTO+VIDEO)

Ukrajinska ambasada u Iranu ranije je saopštila da je uzrok pada letelice problem sa motorom aviona, a ne raketni napad ili terorizam.

Međutim, sada je skinula to saopštenje i rekla da "komisija razjašnjava uzroke", kao i da prethodne izjave nisu zvanične.

Ukraine's embassy in Iran has replaced its previous statement on potential causes of Wednesday's plane crash. It now says the cause is "being clarified." https://t.co/ZuV8VZ5mCn