Tramp: Sulejmani planirao napade na četiri ambasade SAD

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je iranski general Kasem Sulejmani, koji je ubijen u američkom napadu u Iraku, planirao napade na četiri ambasade SAD.

"Mogu da otkrijem da verujem da su bile četiri ambasade", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz, prenosi CNN.

Među tim ambasadama je, dodao je, i ona u Bagdadu.

Tramp je ove tvrdnje prvi put izneo u četvrtak u Beloj kući, a potom iste večeri ih ponovio na mitingu u Ohaju.

"Reći ću ovo - uhvatili smo totalno čudovište. Uništili smo ga. To je trebalo da se dogodi mnogo ranije. To smo učinili jer su nameravali da dignu u vazduh našu ambasadu. Uradilo smo to i iz drugih očiglednih razloga. Neko je poginuo, jedan od naših ljudi iz vojske je poginuo. Ljudi su teško ranjeni samo nedelju dana ranije", rekao je tada Tramp.

Nešto kasnije, na mitingu u okviru svoje predizborne kampanje u Toledu u Ohaju, Tramp je rekao da je Sulejmani planirao napade na više američkih ambasada.

"Sulejmani je aktivno planirao nove napade i ozbiljno razmatrao naše ambasade, ne samo ambasadu u Bagdadu, ali mi smo ga zaustavili", poručio je predsednik svojim biračima.

Navode američkog predsednika podržao je i američki državni sekretar Majk Pompeo, podseća BBC.

"Imali smo informacije o neposrednoj pretnji, a one uključuju i napade na američke ambasade. Tačka.", rekao je Pompeo prilikom objavljivanja novih sankcija protiv Irana.