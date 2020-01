"GUBITNICI, GUBITNICI" - Pristalice Bregzita zapalile zastavu EU u centru Londona

Pristalice Bregzita ismevale su oko 200 do 300 pristalica Evropske unije, dok su šetali od Dauning strita do Kancelarije Evropske unije u Londonu, preneo je Rojters.Policija je formirala liniju kako bi razdvojila dve grupe.

A man trying to set an EU flag on fire. A sad state of affairs. pic.twitter.com/86K2tHVOlJ