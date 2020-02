ZABRINJAVAJUĆE! Za jedan dan zabeleženo skoro 15.000 NOVIH SLUČAJEVA KORONAVIRUSA, umrlo 245 ljudi! Ovo je najveći skok dosad

Svi preminuli koji su uvršteni u novu crnu statistiku Kine, izuzev tri smrti, su iz Hubei provincije, a ukupan broj ljudi koji su umrli usled posledica koje je izazvao korona virus u toj zemlji sada iznosi 1.359 osoba.

Istovremeno, alarmantan rast beleži i broj zaraženih, pa je tako novih slučajeva sada 14.840, dok na nacionalnom nivou broj iznosi između 50.000 i alarmantnih 60.000 zaraženih.

Dodatni nemir nanosi i najnovije izveštavanje jedan kineski državni medij navodi da je zapravo 16.568 novih pacijenata u Vuhanu, ali još nema zvanične potvrde i za sada samo oni beleže te podatke.

Until Feb 12 17:00, Wuhan has inspected 10.6 million people of 4.243 million families.

From the result of door-to-door visits, Wuhan has

-16,568 confirmed #coronavirus patients

-14,596 suspected patients

-17,473 people exposed to virus

-7,961 fever patients pic.twitter.com/rov2q981Mz