SNIMAK IZ ITALIJE RASPLAKAO CEO SVET! Navijačka pesma postala je HIMNA borbe protiv KORONE! (VIDEO)

Koronavirus seje smt u Italiji. U najteže pogođenom gradu Bergamu u Lombardiji je do danas 27.206 potvrđenih slučajeva, a čak 3.456 mrtvih.

On se setio hita koji su Mauricio Ha Fuso i "Bličersi" snimili pre šest godina kao navijačku podršku malom klubu, Kazerti, a ta pesma je potom zaživela širom Italije, u različitim izvođenjima, zbog različitih gradova u kojima se pevala.

I, reči iz refrena "La gente come noi non molla mai" ("Ljudi poput nas nikada ne odustaju") počele su da se čuju u tom magacinu.

A zatim i ispred dostavnog vozila, pa od strane kurira, iz usta sve više radnika i... nastao je snimak - koji je obišao planetu:

