HAOS NA PROTESTIMA U MINSKU! Čuju se zvuci eksplozija, oblak dima iznad grada - Podivljali demonstrani nasrnuli na policiju!

Nakon što je većina biračkih mesta zatvorena u prestonici Belorusije, Minsku, grupa od oko 300 demonstranata sukobila se sa policijom protestujući zbog pobede aktuelnog predsednika Aleksandra Lukašenka.

Prema izlaznim anketama drzavne agencije, Lukašenko je ostvario ubedljivu pobedu na izborima sa 79,9 odsto glasova.

Policija je pokušavala da otera demonstrante sa spomenika pobede u centru Minsku bez upotrebe sile. Demonstranti su skandirali "Sramota!", a grupa od 40-50 mladih pokušala je da uđe u ograđeni prostor. Neki su pritvoreni, a policija je zaustavila saobraćaj duž centralne avenije i susednih ulica.

Things are getting serious in Belarus. Protests against Lukashenko’s apparent rigging of the election across the country. Riot police using tear gas and stun grenades. A police wagon just drove into a crowd of protesters in Minsk. video from indispensable @tutby pic.twitter.com/1wR330QIq7