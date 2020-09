KLINTON NE MOŽE VIŠE OVO DA KRIJE: U centru je pedofilskog skandala, otkrivene sve tajne veze, masaže i sastanci

Kako se navodi, Klinton je bio sa grupom prijatelja na večeri u Los Anđelesu, uključujući navodnu madam Gislejn i njenog "supruga".

Među gostima bio je i glumac Šon Pen, tvrdi se u izveštaju.

Maksvelova se trenutno nalazi u zatvoru u Bruklinu zbog sumnje da je podvodila maloletnice za Epstajna.

Dejli bist pak kaže da nije jasno zašto je Maksvelova bila na večeri, ali izvori tvrde da je bila bliska sa bivšim predsednikom i njegovom ćerkom Čelsi.

Maksvelova je navodno više puta bila i gost u kući Klintonovih.

Na fotografiji iz 2002. godine prikazan je Klinton kako se smeška dok mu tada 22-godišnja Šontej Dejvis masira ramena.

Nju je navodno angažovala upravo Maksvel.

Uprkos fotografijama, Dejvisova, koja tvrdi da ju je Epstajn silovao više puta, kaže da je njeno iskustvo sa Klintonom pozitivno i da je bio "potpuni džentlmen".

Na još jednoj fotografiji objavljenoj ranije ove godine vide se kako Klinton i Maksvelova stoje na vratima Epstajnovog aviona, "Lolita ekspresa".

Klintonova kancelarija negira da je bivši predsednik znao za bilo koje sumnjive radnje dok je bio prijatelj sa Epstajnom i Maksvelovom.

Takođe, negira da je ikada išao na Epstajnovo ostrvo, poznato kao Ostrvo pedofila.

