UŽAS U PARIZU - Muškarac nožem ubadao ljude na ulici, više njih povređeno (VIDEO)

Prema neimanovanom izvoru iz policije, dve od četiri povređene osobe su u krtičnom stanju.

Pariska policija saopštila je da je uhapšena osoba za koju se veruje da je izvršila napad.

Zvaničnik pariske policije rekao je da, iako su vlasti u početku mislile da su u pitanju dva napadača, oni sada veruju da je to bila samo jedna osoba koja je privedena u blizini trga Bastilje u istočnom delu Parizu.

BREAKING: Terror Attack in France



Machete attack near the former Charlie Hebdo premises



3 injured police declare an emergency -



Media reporting a “Pakistani or North African type” individual wearing a black sleeveless jacket, black bottoms & red shoes is on the run pic.twitter.com/UIoSfSHGFF