MAJKU I UJAKA UBADAO DO SMRTI: Dvostrukom ubistvu u Kaliforniji svedočio čovek koji je sve vreme bio na Zum pozivu! (VIDEO)

Incident je prijavljen u ponedeljak popodne u Altadeni. Policija je na licu mesta zatekla beživotna tela muškarca i njegove sestre sa ubodnim ranama.

"Kad su stigli, otkrili su da je stariji muškarac umro na prilaznom putu. Pogledali su u kuću i pronašli i stariju ženu mrtvu", rekao je zvaničnik policije Beri Hol, preneo je Wreg.com.

"Ju-es-ej tudej” navodi da su obe žrtve, za koje se ispostavilo da su brat i sestra, izbodene više puta i da je nož kojim su počinjena ubistva pronađen na licu mesta. Žrtve su identifikovane kao Kerol Braun (67) i Kenet Preston (69), a zbog ubistva je uhapšen Kerolin sin Robert.

Vlasti su rekle da je žena bila na “Zum” pozivu sa kolegom kad je napad počeo. Braunova je bila na “Zum” pozivu sa kolegom iz Gradskog koledža Pasadena u kojem je radila, kad je njen brat Preston napadnut i izvučen iz sobe.

