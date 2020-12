NAPADNUTA AMERIČKA AMBASADA - Objavljeni snimci eksplozija, RAKETE ZASULE utvrđeno zdanje (VIDEO)

Nije jasno da li je bilo povređenih, ali je potvrđeno da je naneta materijalna šteta i uništeno nekoliko vozila na parkingu ambasade, preneo je AP izjavu zvaničnika koji je zahtevao anonimnost.

Ambasada SAD je odgovorila aktiviranjem defanzivnog protivraketnog sistema C-RAM, postavljenog letos da bi se odbijali sve učestaliji pokušaji raketiranja američkog diplomatskog predstavništva u glavnom gradu Iraka.

Video shows what appears to multiple waves of rockets targeting the US Embassy in #Baghdad while the C-RAM guns attempt to neutralise the rockets pic.twitter.com/FErWZWGBy8