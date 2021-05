EVAKUISAN PARLAMENT! Pogledajte dramatične snimke sa lica mesta! Poslanici beže glavom bez obzira! (VIDEO)

Izraelski parlament evakuisan je nakon raketiranja, a duž granice sa Gazom Izrael je pojačao snage.

Sirene se čuju u Jerusalimu nakon što je ispaljeno sedam raketa na Izrael iz pravca Gaze.

📹 | #BREAKING: The Israeli parliament was evacuated due to missiles fired from #Gaza.



▪️The lawmakers has been taken to the shelters.



