DEVOJČICA (6) UMRLA OD KORONE: Nije imala nijedan simptom!

Roditelji Prisila i Dejvid Mors u žalosti su zbog iznenadne smrti njihove šestogodišnje ćerke, koja je preminula u avgustu prošle godine od kovida-19.

Kako kažu, ona nije imala tipične simptome ove bolesti, kao što su groznica, kašalj, problemi sa disanjem.

- Nismo imali pojma da je Điđi bolesna do dana pre nego što je umrla - prenosi reči njenog oca Dejvida magazin "People".

Roditelji su otkrili da je devojčica imala autizam, epilepsiju i hidrocefaliju. Govoreći o tome kako su otkrili da je reč o koronavirusu, oni su ispričali da su otišli kod lekara, prvobitno misleći da mala Điđi povraća od tretmana kojim je lečena hidrocefalija.

- Zato smo je odveli kod doktora. Obično ne bismo vodili decu do lekara, ali povratila je dva puta i zbog njenih posebnih potreba odveli smo je kod doktora. Rečeno nam je da ima stomačni virus: "Odvedite je kući, pustite da jede sladoled i da odmori". Tako smo je odveli kući i stavili da spava - ispičala je Prisila kroz suze.

- Otišla sam do radnje da kupim sladoled, a kada sam se vratila kući ispred su bila dva vozila Hitne pomoći, vatrogasci i policija. Moja ćerka je umrla - kaže bolom skrhana majka.

Mom loses 6-year-old to Covid-19. Hear her message for other parents Priscilla and David Morse tell CNN how they've been coping with the loss of their six-year-old daughter Gigi, who died of coronavirus and are warning other parents about ... https://t.co/4yZ8tuZLOk #Video #USRC pic.twitter.com/T2OQVdpp8s