SMRT UŽIVO NA NEBU IZNAD AVGANISTANA: Helikopter je leteo preko planina, a onda mu je raketa pogodila rep! (VIDEO)

U padu helikoptera poginula su četiri člana posade i pet specijalca, a odgovornost za napad preuzela je milicija Abdul Ganija Lipura odmetnuta vojna formacija.

Obaranje ovog helikoptera uneo je još veći razdor između avganistanske vlade i regionalnih jedinica koje su samo pod formalnom kontrolom vlasti u Kabulu.

"Bile su borbe. Na nas su pucali iz helikoptera raketama, morali smo da odgovorimo i oborimo", rekao je Mohamad Husein Tavana, pomoćnik ratnog lidera čija milicija je oborila letelicu.

Iako je portparol ratnog lidera izjavio da ne zna da li je helikopter pao usled otvaranja vatre na njega ili zbog tehničkog kvara, snimak koji se pojavio na društvenim mrežama otkriva da je vojni Mi-17V-5 zapravo oboren.

Two days ago (18/03/2021), militias under command of Abdul Ghani Alipur shot down a Mi-17V-5 transport helicopter of #Afghanistan Air Force resulting death of its 4 crew members and also 5 special forces of #Afghan National Army onboard in the mountainous province of Wardak. 👇 pic.twitter.com/qKxBWbl0G9