EVER GIVEN OSLOBOĐEN! Posle šest dana pomeren gigantski teretnjak koji je blokirao Suecki kanal (VIDEO)

"Ever Given je uspešno vraćen u odgovarajući položaj jutros u 4.30 i trenutno je bezbedan", navela je kompanija na svom Tviter nalogu.

Kako navodi Blumberg, iako su spasioci uspeli da pokrenu brod, još nie poznato kada će Suecki kanal biti otvoren za saobraćaj.

"Ever given", brod kompanije Japans Shoei Kisen koji plovi pod zastavom Paname zaglavio se u utorak dijagonalno preko južnog dela Sueckog kanala, zaustavivši saobraćaj u jednom od najprometnijih plovnih puteva na svetu.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL