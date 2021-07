ZAOŠTRAVAJU SE TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU: Izraelski brod pogođen NEPOZNATIM ORUŽJEM! (FOTO)

Ovo je izvestila libanska televizija Majadin pozivajući se na "pouzdane izvore“ za koje je rečeno da su upoznati sa situacijom. Izvori su rekli da je na brodu izbio požar i da je trgovačko plovilo "pogodilo nepoznato oružje".

#BREAKING: According to my #Israeli military sources, an #Israel owned commercial ship was targeted by #IRGC Navy on its way from #Jeddah, #SaudiArabia to #UAE. It is said to be a retaliatory attack in response to the recent attack of #IsraeliNavy at an #Iranian ship last month. pic.twitter.com/WNWZ2sRJjs