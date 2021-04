Egipat zaplenio brod koji je blokirao Suecki kanal: Traže odšetu od 916 MILIONA DOLARA! (FOTO)

Izvor: Beta, Foto: Tanjug AP/©Maxar Technologies via AP | |

Egipatske vlasti su zbog finansijskog spora sa vlasnikom zaplenile teretni brod koji je prošlog meseca blokirao Suecki kanal.

General potpukovnik Osama Rabi, predsednik uprave Sueckog kanala je rekao da brod neće moći da napusti zemlju dok ne bude isplaćena kompenzacija.

"Brod je sada službeno zaplenjen. Ne žele ništa da plate", rekao je on.

Ship insurer says Egypt seeking $916 million over Suez Canal blockage https://t.co/JuuwRTjiJ7 pic.twitter.com/VW3w4ZaRGo — Reuters (@Reuters) 13. април 2021.

Vlasnik broda nije davao izjave.

Rabi nije rekao koliko novca traži uprava kanala, ali postoje navodi da se radi o najmanje 900 miliona dolara.

Eegipatski Suec kanal autoriti (SCA), traži odštetu od 916 miliona dolara od vlasnika broda iz Japana, javio je Rojters pozivajući se na dva izvora.

U to je uključena naknada za akciju spasavanja, troškovi izazvani blokadom saobraćaja u kanalu i izgubljene tranzitne takse.

"Ever Given" se nasukao šest kilometara severno od južnog ulaza u kanal koji je na tom mestu jednosmeran, kod grada Sueca. To je neke brodove primoralo da predju na dugačku alternativnu rutu od 5.000 kilometara oko Rta dobre nade, na južnom špicu Afrike, koji brodare košta stotine hiljada dolara goriva i drugih troškova. Drugi su čekali da se kanal odblokira.