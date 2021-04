PROVEO 44 GODINE NEVIN U ZATVORU: Optužen za silovanje, zatim dobio doživotnu presudu, a evo šta se dalje dešavalo!

Afroamerikanac je 1976. godine optužen da je silovao belkinju. Porota, u kojoj su svi bili belci, proglasila ga je krivim za provalu i silovanje pa je osuđen na doživotni zatvor.

Na presudu se žalio nekoliko puta, ali su njegove žalbe odbijane. U decembru prošle godine guverner Severne Karoline ga je pomilovao jer su sudovi utvrdili da je greškom osuđen.

Sudija žalbenog suda Stefani Taker je istakla da je zabrinjavajući i upečatljiv obrazac kojim je policija namerno uskraćivala materijalne dokaze.

Zakon nalaže da se 65-godišnjem Longu mora platiti po 50.000 dolara za svaku godinu koju je proveo u zatvoru, ali je taj iznos ograničen do 750.000 dolara. U njegovom slučaju to znači da mu je isplaćena suma za 15 godina provedenih u zatvoru.

Ronnie Long sat in jail in North Carolina for 44 years for a crime he didn't commit, and now he’s planning to fight a law that says he is only owed $750,000. He believes his life is worth more than that.https://t.co/hRTH3WTo65