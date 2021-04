PUCNJAVA U BLIZINI AERODROMA: Policija u Indijanapolisu zatvorila auto-put, RANJENO NAJAMNJE OSMORO LJUDI! NAPADAČ ODUZEO SEBI ŽIVOT

Kako mediji navode do pucnjave je došlo u blizini međunarodnog aerodoroma.

Navodno je do pucnjave došlo u objektu FedEk-a u. Policija je zbog incidenta zatvorila deo auto-puta I-70. Svedoci navode da ima više upucanih.

BREAKING: MASS CASUALTY AT FEDEX INDIANAPOLIS:



Police now calling this a mass casualty. Unclear how many victims.



Parminder Singh tells @CrownJournalist his niece was shot in the arm. She's now in the hospital. https://t.co/hKmw5xsJH4 pic.twitter.com/ykCSSYACwq — Darius Johnson (@DariusJohnsonTV) 16. април 2021.

Na terenu je veći broj pripadnika polcije i ekipa Hitne pomoći. Kako prenose mediji, ranjeno je najmanje osomoro ljudi.

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) 16. април 2021.

Svedoci kažu, da prvobitno nisu pomislili da je u putanju pucnjava.

Prema navodima zvaničnika, napadač je sebi oduzeo život i pretnja više ne postoji.