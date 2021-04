Novi ISTORIJSKI DOGAĐAJ na Marsu: Rover stvorio KISEONIK!

- Ovo je ključan prvi korak ka pretvaranju ugljen dioksida u kiseonik na Marsu - rekao je u sredu Džim Rojter, jedan od pomoćnika direktora u NASA, preneo je sajt američke svemirske agencije.

Eksperiment se desio 20. aprila, a NASA se nada da će naredne verzije eksperimentalnog materijala pomoći da jednog dana i čovek koristi transformisani kiseonik sa Marsa.

Another huge first: converting CO2 into oxygen on Mars. Working off the land with what’s already here, my MOXIE instrument has shown it can be done!



Future explorers will need to generate oxygen for rocket fuel and for breathing on the Red Planet. https://t.co/9sjZT9KeOR