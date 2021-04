BAJDEN OBELEŽIO PRVIH 100 DANA MANDATA: Posetio Džimija Kartera, najstarijeg živog američkog predednika

Po dolasku u Džordžiju, predsednik i prva dama SAD Džil Bajden otišli su u dom Kartera u mali grad Plejns, udaljen oko 240 kilometra južno od Atlante.

Tamo su se susreli sa Karterom, koji je bio predsednik iz redova Demokratske partije u periodu od 1977. do 1981. godine, i njegovom suprugom, bivšom prvom damom Rozaliln Karter.

President Joe Biden visited Jimmy Carter in tiny Plains, Georgia, bringing together the oldest sitting president and the longest-lived former president in history. It was their first in-person meeting since Biden took office. https://t.co/gPZbM5LyOr