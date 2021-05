TORBICA SKUPLJA OD AVIONA: Da li će jači pol poludeti za njom?

Žene su poznate kao veliki ljubitelji mode i često izdvajaju velike svote novca na različite modne komade. Međutim, jedan poznati modni brend izbacio je nov model muške torbe neobičnog oblika, a od njene cene zavrteće vam se u glavi.

Mušku torbu inspirisanu vazduhoplovstvom, koja je deo deokolekcije za jesen/zimu 2021. godine, dizajnirao je Virgil Abloh, a prodaje se za 39.000 američkih dolara. Smeđa torba sadrži monograme brenda Lui Viton i ima krila, motore, rep i nos koji su u obliku aviona.

Francuska modna kuća poznata je po luksuznim kožnim torbama, ali nepraktičnost dizajna u obliku aviona i cena izazvale su velike reakcije na društvenim mrežama.

Looks like price of handbags really “took off” this year.. https://t.co/mqGbsZbZyZ