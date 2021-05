RAKETE PARAJU NEBO, LJUDI SU NOĆ PROVELI U SKLONIŠTU! Srpski rukometaš iz Izraela otkriva DETALJE UŽASA: Gađali su sve gradove istovremeno (VIDEO)

Posle noći nasilja kakvo u ovom turbulentnom regionu nije viđeno godinama ostale su ruševine i potresni prizori, ali dan protiče mirno.

To je potvrdio Tomislav Stojković (35), rukometni golman Hapoela iz Ašdoda, jednog od gradova u južnom pojasu između Gaze i Tel Aviva koji su se noćas našli na udaru Hamasovih raketa.

- Poslednji napad bio je u sredu oko pet sati, tako da je za sada ovde mirno - rekao je Stojković.

Izraelski mediji preneli su da su dve žene poginule, a oko 90 ljudi povređeno kada su na susedne gradove Aškalon i Ašdod pale rakete ispaljene iz pojasa Gaze.

- Otvorena su javna skloništa u gradovima, a skoro svaki stan ima posebnu, sigurnu sobu i tamo se sklanjamo kada se oglase sirene. Škole po naredbi ne rade u krugu od 40 kilometara od Gaze - kaže naš rukometaš.

On je, kao i ostali stanovnici raketirane izraelske obale, prethodnu noć proveo u strahu. U Ašdodu koji ne na pola puta između Tel Aviva i Gaze, sirene za vazdušnu opasnost nisu neobična pojava, ali je jučerašnja eskalacija između Izraelaca i Palestinaca bila najgora od 2014. godine. Stojković je poslao video snimljen sa njegove zgrade u Ašdodu na kojem se vidi kako rakete i izraelski pvo paraju nebo.

- Sinoć je bilo jako ozbiljno, raketirali su u isto vreme skoro sve velike gradove u Izraelu. Samo na Tel Aviv su ispalili više od 100 raketa, ukupno više od 800 - rekao je Stojković.

Now in my home town Ashdod 5 min from where I am. I am with my kids in the bomb shelter, we are safe and trying to stay calm and keep our spirits up. pic.twitter.com/ut0WQlWjMC