OSVETA ZA LIKVIDACIJU KOMANDANTA GAZE: Hamas ponovo napao izraelske gradove, ispaljeno više od 130 raketa (VIDEO)

Brigada El Kasam saopštila je da je lansirala 130 raketa na izraelske gradove kao odgovor na likvidaciju njihovih komandanata.

Podetimo, grupa Hamas je ranije objavila da je njen komandant grada Gaze ubijen u današnjem izraelskom vazdušnom napadu.

Basem Isa je najviša vojna ličnost u Hamasu koju je Izrael ubio od rata u Gazi 2014. godine, preneo je AP.

Basem Isa, komandant Hamasove gradske brigade u Gazi, DŽama Tala, šef njene sajber komande i odgovoran za poboljšanje tačnosti raketa grupe, DŽamal Zabeda, šef istraživanja i specijalnih projekata u odeljenju za proizvodnju municije i Hazem Hatib, Hamasov glavni inženjer u odeljenju za municiju, svi su poginuli u napadima, naveo je Šin Bet.

The funeral of al-Qassam Brigades commander Bassem Issa a short time ago in the #Gaza Strip. #Israel pic.twitter.com/KjO1BtJZyR