NAPAD NA TEL AVIV: Hamas se sveti za srušeni soliter od 13 spratova u Gazi! Bačeno 130 raketa, MEĐU POVREĐENIMA I DECA (FOTO+VIDEO)

U napadu je povređeno troje ljudi, među kojima i jedno dete.

Hamas je saopštio da je gađao Tel Aviv sa najmanje 130 raketa. Prilikom napada je poginula jedna žena, a tri osobe su ranjene.

Gradom su odjekivale sirene.

Crvene oznake označavaju sva mesta u Izraelu u kojima su se oglasile sirene, samo u poslednjih 30 minuta, objavile su Izraelske odbrambene snage

Every red dot marks sirens in Israel over the last 30 minutes: Israel is under attack. pic.twitter.com/1CSOFn8NBi