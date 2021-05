JERUSALIM RAKETIRAN! Začule se sirene za uzbunu, a onda je ispaljeno 7 RAKETA!

Nedugo zatim su se čule i detonacije, a potom se oglasio i predstavnik vojnog krila Hamasa Abu Obeida koji je potvrdio da su raketni napadi odgovor na, kako se izrazio, "zločin i agresiju" koje Izrael čini u Jerusalimu, preneo je AP.

"Ovo je poruka koju neprijatelj mora dobro da razume", poručio je Obeida i zapretio novim napadima ukoliko Izrael ponovo naredi svojim bezbednosnim snagama upad u džamiju Al Aksa ili sprovede proterivanje Palestinaca koji žive u istočnom Jeurslimu.

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended.pic.twitter.com/KgYvlIr6bh