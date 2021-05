IZRAELCI OBJAVILI SNIMAK: Pogledajte kako uništavaju raketne bacače HAMASA (VIDEO)

Kao odgovor na te likvidacije, usledio je novi napad na izraelske gradove.

Izraelske odbrambene snage na svom Tviter profilu postavile su snimak uništvanja raketnih bacača HAMASA.

- Nekoliko trenutaka pre nego što su teroristi u Gazi pokušali da ispale rakete na izraelske civile, naša letelica je pogodila i uništila njihova dva raketna bacača, zaustavivši ih u startu. Odgovorićemo silom po potrebi - stoji u opisu Tvita Izraelskih odbrambenih snaga.

Just moments before terrorists in Gaza tried to fire rockets toward Israeli civilians, our aircraft struck & destroyed their 2 rocket launchers, stopping them in their tracks.



We will respond with force as needed. pic.twitter.com/6dIt9ww6SN