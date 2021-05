DRON SAMOUBICA KRENUO U NAPAD NA IZRAEL: Hamas predstavio novo oružje (FOTO+VIDEO

Inače, ovaj dron samoubica već je našao primenu u ratu u Jemenu od kada ga Huti koje podržava Iran konstantno koriste u napadu na Saudijsku Arabiju.

#Hamas Military Wing Al-Qassam have released footage of their drones used in the recent attacks on #Gaza border area pic.twitter.com/Sr6uH3N8gW

Ovaj dron Saudijci su upoznali 2018. kada su rojevi izvršili napad na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.

Isti tip drona sad je osvanuo i u Gazi odakle poleću na ciljeve u Izraelu.

Izraelske odbrambene snage su prikazale prilog kako izgleda obaranje jednog takvog drona, a na društvenim mrežama počeli su se pojavljivati slike drona "Ababil- Z" neposredno pred lanisranje. Ove dronove lansira Al Kasam brigada.

Jemenska verzija inače nosi oznaku Qasef-1/2

#BREAKING: Video released by #IDF shows #Hamas has suicide drones which appear to be similar to the #Iranian made Ababil-T. Same drone that #IRGC backed #Houthi rebels have been using against #SaudiArabia led coalition since 2018. Known as Qasef-1/2 in #Yemen! pic.twitter.com/Q1qzYLdvlU