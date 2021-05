JA SAM SAMO DETE... Devojčica rastužila ceo svet! Kroz suze iz razorene Gaze poručuje: 'Imam samo 10 godina! Ne mogu ovo više da podnesem!' (VIDEO)

Nadin Abdel- Taif se rasplakala usred intervjua dok je pokazivala na ruševine iza sebe u kojima je stradalo osmoro dece i dve žene - njene komšije.

"I don't know what to do."



A 10-year-old Palestinian girl breaks down while talking to MEE after Israeli air strikes destroyed her neighbour's house, killing 8 children and 2 women#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/QuM9be4FVQ