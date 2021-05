SLAVLJE NA ULICAMA, RUKA NA OBARAČU: Jutros stupilo na snagu primirje Izraela i Hamasa posle 11 dana sukoba (FOTO+VIDEO)

Počelo je primirje između Izraela i Hamasa koje je postignuto uz posredovanje Egipta. Ljudi su izašli na ulice da proslave primirje ali je Hamas upozorio da i dalje drži "ruke na obaraču" i zatražio od Izraela da zaustavi nasilje u Jerusalimu i reši štetu u Pojasu Gaze nakon najgorih borbi u godinama.

Palestinci, od kojih su mnogi proveli 11 dana zgrčeni u strahu od izraelskog granatiranja, izašli su na ulice Gaze. Ljudi su se do zore slavili u Gazi vozeći se automobilima u istočnom Jerusalimu, vijorile su se palestinske zastave i trubile sirene.

Palestinians poured into Gaza's streets to celebrate after a truce between Israel and Hamas began on Friday at the hour set by Egyptian mediators. Read more: https://t.co/ig4xKQPuQz pic.twitter.com/tvvi8LN2a0 — Reuters Pictures (@reuterspictures) 21. мај 2021.

U odbrojavanju do dva časa, kada je stupilo primirje nastavljene su palestinske raketne salve, a Izrael je izveo još najmanje jedan vazdušni udar.

Obe strane su rekle da su spremne da uzvrate za bilo koje kršenje primirja. Kairo je rekao da će poslati dve delegacije da nadgledaju prekid vatre.

Nasilje je izbilo 10. maja, izazvano besom Palestinaca zbog onoga što su smatrali izraelskim ograničavanjem svojih prava u Jerusalimu, uključujući tokom policijskih obračuna sa demonstrantima u džamiji Al-Aksa tokom meseca Ramazanskog posta.

Borbe su značile da mnogi Palestinci u Gazi nisu mogli da obele Ramazanski bajram.

U Izraelu su se radio stanice koje su prenosile neprekidne vesti i komentare vratile na muziku.

the palestinians gathered around gaza and other occupied cities to celebrate the ceasfire bc they survived and still alive after going thru 11 days of zionists brutality. we won, and always will be. allahuakbar🥺✊🏼 #FreePalestine #Israel #PALESTINEWIN pic.twitter.com/MXxqHkDJzT — afea 🇵🇸 (@afea_ali) 21. мај 2021.

Tokom 11 dana sukoba, poginulo je više od 230 Palestinaca, dok su raketni napadi Hamasa ubili 12 ljudi u Izraelu.

"Istina je da su sukobi danas završeni ali (izraelski premijer Benjamin) Netanjahu i ceo svet treba da znaju da su nam ruke na okidaču i da ćemo nastaviti da jačamo naše sposobnosti otpora", rekao je Rojtersu Ezat El Rešik, viši član Hamasovog političkog biroa i dodao da Hamas traži i zaštitu džamije Al Aksa u Jerusalimu i prekid prisilnog isterivanja Palestinaca iz njihovih domova u istočnom Jerusalimu.

Američki predsednik Džozef Biden obavezao se da će pomoći opustošenu Gazu.

On je naveo da će distribucija pomoći biti koordinisana sa Palestinskom upravom, koju vodi Hamasov riva, predsednik Mahmud Abas i čije je sedište na Zapadnoj obali, i to na način koji "neće omogućiti Hamasu da obnovi svoj vojni arsenal".

U.S. President Biden hailed the ceasefire now in effect between Israel and Gaza, after 11 days of fighting in which he was criticized by fellow Democrats for not speaking out more forcefully against Israeli actions https://t.co/ANjZ6u9OOE pic.twitter.com/BhP6JiHZax — Reuters (@Reuters) 21. мај 2021.

Njegov državni sekretar Entoni Blinken trebalo bi uskoro da doputuje na Bliski istok i sastane se sa lokalnim liderima.

Analitičari smatraju da je glavni cilj Hamasove kampanje raketiranja Izraela bila marginalizacija Abasa i predstavljanje ove grupe kao zaštitnika Palestinaca u Jerusalimu. Otuda i naziv za njihovu kampanju bombardovanja - "Mač Jerusalima".

Abas (85) je ostao marginalna figura za vreme 11-dnevnogh rata. Iako je uspeo da telefonom porazgovara sa Bajdenom, Palestinska uprava nema mnogo uticaja u Gazi i nije se oglasio ni kada je primirje proglašeno. Da stvar bude još teža, Hamasove zelene zastave viđene su na proslavama primirja u Ramali, gde je sedište njegove vlade.