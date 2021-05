DOK SE CEO SVET BORI SA KORONOM, AUSTRALIJA MUČI MUKU SA MIŠEVIMA: Grizu pacijente i električne instalacije, zagađuju vodu, jedu useve! (VIDEO)

Več mesecima, vojska ovih štetočina uništava useve, električne instalacije pa čak su prijavljeni i slučajevi da su grizli pacijente u bolnicama, ostavjajući za sobom smrad urina i fekalija. Miševi upadaju i u rezervoare sa vodom a šteta koju su naneli usevima, i to posle katastrofalnih suša, meri se hiljadama dolara.

The mouse plague just gets worse- mice pour out of a temporary silo and into an opportunistic trap near Dubbo. Sarah Pye was horrified by the scene - she says she’s “devastated, disgusted and done.” She says “after such a boomer of a season after drought, to lose it all is awful” pic.twitter.com/6bfzprY67j