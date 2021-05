BAŠAR AL ASAD UBEDLJIVO POBEDIO NA IZBORIMA: Osvojio 95 posto glasova

Kako je saopšteno Asad je na izborima osvojio 95 posto glasova. Mahmud Ahmad Marei, koji je ranije bio generalni sekretar pobunjeničke koalicije Nacionalni front za oslobođenje Sirije, dobio je oko 407.000 glasova, dok je Abdulah Sallum Abdullah iz Socijalističke unionističke partije treći sa oko 213.000 glasova.

Syrian Orthodox Archbishop of Al-Hasakah governorate to President Assad: “We say to you: we are all with you, we are all with you”. And then: God, Syria and Bashar. pic.twitter.com/OglkZqBcpd