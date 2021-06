APOKALIPTIČNE SCENE! Ovako izgleda Češka posle NEZAPAMĆENOG TORNADA - sve sravnjeno sa zemljom, 200 povređenih i najmanje troje mrtvih (VIDEO)

Najgore pogođena područja izgledaju kao ratna zona na snimkama koje su na društvenim mrežama objavili svedoci ove prirodne katastrofe.

Udari vetra dostizali su i 322 kilometara kada je tornado dostigao četvrti nivo, što je najjače u poslednjih nekoliko decenija

Prema rečima zamenika gradonačelnika Mareka Babiša, pola sela Hruški tornado je sravnio sa zemljom.

Južnomoravski guverner Jan Grolic izjavio je da je sazvao krizni štab kasno sinoć. "Ovo je pakao", rekao je on nakon što je posetio pogođena područja.

Spasilačke snage mobilisane su iz svih delova zemlje, a u pomoć su pristigli spasioci iz Austrije i Slovačke. U pretraživanju ruševina koriste se dronovima i helikopterima.

Drveće i automobili leteli su vazduhom, kuće su se doslovno raspadale od siline vetra, rekao je jedan od pripadnika spasilačke službe za češke medije.

Portparolka službe za spašavanje Hedvika Kropackova rekla je da su ljudi još uvek zarobljeni pod ruševinama, a ABC javlja pozivajući se na službu spašavanja kako je zasad potvrđeno troje stradalih, ali se strahuje da će ih biti još.

Najteže je stradao Hodonjin gde je ogromna oštećenja pretrpeo jedan dom za stare i lokalni zoološki vrt.

Direktor bolnice u tom gradiću, Antonin Tesarik, rekao je da je situacija izgledala kao ratno polje i da je u bolnicu primljeno 200 ljudi.

My heartfelt sympathy to the people of #hodonin. Tornado in the neighboring Czech Republic! 🙏🙏🙏 https://t.co/QMIlJdn2pm