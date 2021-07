KUVA ČUVENO JEZERO, ALI BUKVALNO: U vodi izmerena 42 stepena, a razlog je neverovatan!

Ove godine umesto svojih omiljenih aktivnosti, stanovnici nekoliko gradića na obalama jezera Seneka, na severu američke države Njujork, protestuju protiv elektrane za koju kažu da pored toga što zagađuje vazduh, zagreva vodu u jezeru na, neverovatnih, 42 stepena - i to zbog "rudarenja kriptovaluta".

Prema rečima jednog od stanovnika jezero je do te mere toplo "da se osećate kao da ste u đakuziju", nedavno je preneo NBC Njuz.

Elektrana, koja je u vlasništvu kompanije Atlas Holding, i njom upravlja Grinidž Dženerejšn je u poslednjih godinu i po dana povećala proizvodnju električne energije od čega najveći deo odlazi za napajanje "rudarenja" bitkoina.

Temperatura jezera preko 42 stepena

U Grinidžu 8.000 kompjutera koji se koriste za "rudarenje" rade 24 nonstop, a kompanija planira da ih ugradi još, što znači da će potrošnja energije samo da se poveća. Kako bi ohladila kompjutere koji se zbog komplikovanog procesa "računanja novih novčića" pregrevaju, kompanija izvlači vodu iz jezera, provlači kroz čitav sistem kako bi kompjutere ohladila i potom zagrejanu vodu vraća u jezero.

Prema podacima Odeljenja za zaštitu životne sredine, koje je objavio NBC, elektrani je dozvoljeno da dnevno "uvuče" preko 525 miliona litara vode i da vrati oko 511 miliona litara.

Temperatura jezera leti dostiže 42,2 stepena celzijusa, a zimi čak 30. Kako kažu iz Agencije za zaštitu životne sredine SAD, ovako visoke temperature pored toga što su stres za ribe u jezeru, izazivaju rast toksičnih algi.

Donirali oko 45.000 dolara, profitirali preko 35 miliona dolara

Privatna kompanija Atlas Holdings koja je elektranu kupila 2014. i ponovo ju je otvorila 2017. godine. Elektrana je prvenstveno korišćena za napajanje elektromreže, ali je 2019. godine od viška proizvedene struje krenula da napaja "rudare".

Prema planovima elektrane, oni hoće da podignu svoje kapacitete na 45 megavata do decembra ove godine. Sve ovo dovodi do velikog zagađenja, a dokumenta pokazuju da su od januara do decembra emisije ugljen dioksida i nitrus oksida desetostruko povećane.

Direktor Grinidža, Džef Kirt je rekao za NBC da "uticaj na okruženje nikad nije bio manji nego sad" i da čitavo postrojenje posluje unutar "dozvoljenih granica".

Kirt je dodao i da je elektrana stvorila 31 novo radno mesto, da je donirala 25.000 dolara vatrogascima i 20.000 dolara lokalnim školama i da je platila preko 250.000 dolara za porez na imovinu, što je sramotno ako se uzme u obzir profit kojim se isti direktor hvali.

Kako piše NBC Njuz, za 12 meseci koliko traje operacija "rudarenja" u Grinidžu, iskopano je 1.186 bitkoina, a svaki ih je u proseku koštao po 2.869 dolara. Trenutna cena bitkoina, prema podacima koindeska, iznosi 32.602 dolara. Kada se sve izračuna Grinidž je, po današnjim cenama, profitirao preko 35 miliona dolara (tačnije 35.263.338 dolara).

Elektrana ugrožava čitavu državu

Džudit Enk, bivši predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, izjavila je za NBC da Njujork teško da će moći da ispoštuje ciljeve smanjenja emisije štetnih gasova u atmosferu ako Grinidž nastavi da "rudari".

Dozvola za rad ove elektrane se obnavlja u septembru, kaže Mendi DeRuš, advokatica iz jednog od oklnih mesta i učesnica u eko programu Pravda za Planetu.

Mi smo pitali Odeljenje za zaštitu životne sredine da se ozbiljnije pozabavi ovom elektranom i da dobro razmisli da li da im obnovi dozvolu, a kamoli izda novu, zaključuje ona.