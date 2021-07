POPLAVE RAZORILE SRCE EVROPE: Vodena stihija u Nemačkoj za sobom ostavila stravične prizore (FOTO+VIDEO)

Spasilačke ekipe trkaju se sa vremenom kako bi pronašle preživele u poplavama koje su opustošile delove Zapadne Evrope, usmrtivši više od 150 ljudi.

Stotine ljudi se još vode kao nestale nakon što su rekordne kiše pokrenule jake poplave u Nemačkoj i Belgiji.

Obilne padavine pogodile su i Švajcarsku, Luksemburg i Holandiju. gde je premijer Mark Rute proglasio nacionalnu katastrofu u jednoj južnoj provinciji.U izveštaju AP se navodi da su poplave pogodile i delove Belgije i Holandije i da je u Belgiji najmanje 20 ljudi izgubilo život.

Najgore je ipak u Nemačkoj i na severu Belgije, gde su čitavi regioni postali područja katastrofe. Mnogi ljudi ostali su bez svojih bližnjih i onog što su celog života gradili.

Shocking images of the flooding in parts of Germany



This is #Ahrweiler in Rhineland Palatinate

Razmere katastrofe najbolje se vide na fotografijama i snimcima iz vazduha.

Broj stradalih u poplavama na zapadu Nemačke i dalje raste - zabeleženo je više od 130 žrtava nakon što je policija u subotu objavila 90 smrtnih slučajeva u okrugu Arvajler.

U subotu ujutru je policija saopštila da očekuje porast smrtnih slučajeva u okrugu Arvajler, kriznom žarištu pokrajine Rajna-Palatinat. Tamošnja policija primila je 618 dojava o povređenima.

The scenes of wreckage from the skies of Germany reveal the extent of damage caused by heavy rains and flooding.

U dolini Ahr su oštećeni mostovi i blokirani putevi, pa je policija od stanovnika zatražila da izbegavaju to područje kako bi se olakšalo kretanje spasilačkih vozila. Više od dva dana nakon što su poplave zahvatile regiju, mnogi se još vode kao nestali. Pretraživanje i spašavanja su u toku.

U gradu Erftštat je nekoliko zgrada i delova istorijskog dvorca uništeno zbog urušavanja tla i velikih klizišta.

Torrential rain and flooding in western Germany have killed more than 30 people, with dozens still missing.



Regional authorities declared a state of emergency, and the army has been deployed.

Hiljade spasioca nalaze se u regiji Ajfel gde su u četvrtak poplave opustošile cele gradove. Mnogi se i dalje smatraju nestalim. Pronalazak ljudi je otežan zbog nestanka struje i prekida u telefonskim i mobilnim linijama.

Prognoze za pokrajinu Rajna-Palatinat pokazuju da je opasnost od poplava smanjena, ali upozorenja su i dalje na snazi za područja oko reka Ahr i Zauer.

Vlasti u okrugu Rajna-Zig, južno od Kelna, naredile su evakuaciju sela pored akumulacijskog jezera Stajnbaha zbog opasnosti od pucanja brane. Evakuisano je ukupno 4.500 ljudi. Još uvek nije poznato kada moći da se vrate u svoje domove. Inženjeri i vatrogasci su noćas ispumpavali vodu iz jezera i tako nivo vode spustili za oko 2 centimetra.

Severe flooding in western Germany left dozens of people dead on Thursday, with many others missing or stranded as violent storms dumped rain and flooded rivers in Western Europe.

Brana na reci Rur u okrugu Hajnsberg, u saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija, na zapadu Nemačke, pukla je u toku noći, a spasioci su evakuisali oko 700 ljudi. Kako se navodi, jutros nivo vode stagnira, ali je situacija i dalje napeta.

Iako su iz Evropske službe za upozoravanje na poplave početkom protekle nedelje upućena upozorenja, eksperti se pitaju zbog čega je broj žrtava ovako visok, a hidrološkinja Hana Kok ocenila je da se dogodio "monumentalni sistemski propust".