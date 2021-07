PUKLA JOŠ JEDNA BRANA: Svet na udaru KATAKLIZMIČNIH POLAVA, jake kiše napravile haos u zemlji (FOTO+VIDEO)

Dve brane u Hulunbuiru u Unutrašnjoj Mongoliji urušile su se posle jake kiše, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva voda u ponedeljak, pozivajući se na zabrinutost zbog bezbednosnih rizika u regionu sa straijom infrastrukturom.

Brane su popustile u nedelju popodne, a jedna od brana dostigla je maksimalan kapacitet, voda je se prelila preko vrha pre nego što je cela akumulacija ispražnjena za par minuta. kako se dodaje, šteta je ogromna.

Average temp in #China for 1st 6 months of 2021, 1.2°C higher than normal, highest since 1961. Expect 40-50% more rain in some regions with heavy floods this year. Another example of frequent extreme hydrological events @WRDWaterMatters @TheWaterCentre pic.twitter.com/409AuszW0x