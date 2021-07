POČELA JE DA VRIŠTI I DA SE OPIRE: Novi incident u avionu zbog maske, ženu uhapsili dok se ona drala: Nisam životinja!

Incident se dogodio na aerdromu Lui Armstrong. Portparol kompanije rekao je da je let kasnio jer je žena više puta odbila da stavi masku, što je obavezna epidemiološka mera. Rečeno joj je da mora da stavi masku ili da napusti avion, nakon čega ju je policija izvela iz letelice.

"Nisam video nikad ništa slično", rekao je Nju Orleans advokejtu putnik u avionu "Dvojica teško naoružanih policajaca su došla i rekla joj da izađe. Ona je odbila i onda su joj rekli da ustane. Počela je da vrišti i da se opire dok su je hapsili i vezivali joj ruke iza leđa. Konstantno je vrištala deset minuta dok su je privodili, dodao je on.

Očevidac je rekao da je uporno ponavljala da nije životinja i da ne želi da je tretiraju kao životinju.

Uhapšena žena biće optužena za remećenje javnog reda i mira, opiranje hapšenju, odbijanju da posluša nalog policije i fizički napad.

Lokalni mediji preneli su da Federalna aviaciona administracija razmatra uvođenje kazni za putnike koji se nepropisno ponašaju. Novčane kazne bi mogle da idu i do 21.500 dolara.

Incident u Nju Orleansu je samo poslednji u nizu opiranja putnika da nose masku i poštuju druge kovid protokole, prenosi Šarlot Observer.

Prošle sedmice, žena je snimljena kako vređa putnike na letu za Dalas nakon što joj je naređeno da nosi masku.

Sličan incident dogodio se i na letu za Majami kada je žena psovala stjuardesu koja joj je rekla da stavi masku. Incident je snimljen i objavljen na društvenim mrežama.

So this lady got kicked off the plane for calling an attendant "bitch". He also told her "you're ko longer allowed to fly with American. I suggest you try Spirit" 😂😂😂 pic.twitter.com/d8D4psClOt