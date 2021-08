GORE ŠUME I MASLINJACI U GRČKOJ! Najavljene paklene temperature! Vatrogasci se bore sa požarima!

Više od 3.000 hektara borovih šuma i maslinjaka izgorelo je u Ahaji, u blizini grada Patras, kod severne obale Peloponeza.Požar je izbio u subotu i još uvek nije u potpunosti ugašen i stavljen pod kontrolu.

Toplotni talas se obrušio na Grčku što znatno otežava rad službama u područjima u kojima je vegetacija spržena od vrućine.

Nearly 300 firefighters, two water bomber planes and five helicopters strive to put out a forest fire in Greece pic.twitter.com/z4VkfDql18 — TRT World Now (@TRTWorldNow) 01. август 2021.

Meteorološka služba najavljuje temperature za Peloponez od 44 i 45 stepeni.

Na Rodosu ipak vlada optimizam jer, prema procenama, požar koji je izbio u nedelju danas jenjava, a očekuju se i dodatna pojačanja u borbi protiv požara.

Rhodes is on fire too, help spread the word people aren't safe

Video translation: "Reinforcements immediately! We need reinforcements immediately! We're burning!"#φωτια_ροδος #φωτιαpic.twitter.com/jLMo1mqGjo — helos ッ (@ackrbonds) 01. август 2021.

Četiri kanadera su rano jutros krenula u gašenje požara u području Pandanasa, objavila je civilna zaštita.

"Jutros je stanje na Rodosu bolje nego juče. Požar slabi s više strana i gotovo je pod kontrolom", rekao je guverner južnog Egejskog mora Džordž Čatzimarkos.

U celoj Grčkoj vladaju velike vrućine, od 40 do 42 stepena na ostrvima, dok se u kontinentalnom delu temperature kreću od 41 do 43 stepena.