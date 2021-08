POŽARI NA SEVERU ALŽIRA: Poginulo 42 ljudi, među stradalima i 25 vojnika koji su uspeli da spasu oko 100 građana iz vatre (VIDEO)

"Sa velikom tugom primio sam vest o mučeničkoj smrti 25 vojnika koji su uspeli da spasu stotinak građana iz vatre u planinama u Bidžaiji i u Tizi Ouzouu", napisao je predsednik na Tviteru, javlja agencija Frans Pres.

Premijer Ajman Benabderahman kazao je da je smrtno stradalo ukupno 42 ljudi, uključujući 25 vojnika, prenosi Rojters. On je za državnu televiziju rekao da je vlada zatražila međunarodnu pomoć.

Alžirska vlada je u utorak saopštila da su piromani odgovorni za desetine šumskih požara u kojima su smrtno stradali ljudi i uništene kuće istočno od glavnog grada.

"Imali smo užasnu noć. Kuća mi je potpuno izgorela"

Wildfires have broken out in 19 different locations across Algeria, including the mountainous areas east of capital Algiers pic.twitter.com/vC4WRQBwQZ