LJUDI SU ŽIVI SAHRANJENI ISPOD RUŠEVINA: Pogledajte TRENUTAK SPASAVANJA povređenih! Odjekuju krici! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadni deo Haitija, a strahuje se da ima žrtava.

Kako je CNN rekla Služba za zaštitu građana Haitija, ima žrtava, a pričinjena je i velika materijalna šteta.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) 14. август 2021.

Američki geološki zavod je izdao crveni alarm za broj žrtava, navodeći da će verovatno biti veliki broj žrtava i da su razaranja većih razmera.

Epicentar zemljotersa je bio osam kilometara od grada peti Tro de Nip, oko 150 kilometara zapadno od prestonice Port-o-Prensa.

Zemljoters se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je USGS.

Na snimcima postavljenim na društvenim mrežama, koje Rojters nije mogao da potvrdi, vide se porušene kuće i deo crkve u boližnjem gradu Žeremi.

Zemljotres se osetio i na Kubi i Jamajci.

Svedoci užasa na Hitiju kažu da su ljudi bukvalno živi sahranjeni ispod ruševina.