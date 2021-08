PORAŽAVAJUĆI BILANS! Broj žrtava razornog zemljotresa na Haitiju porastao na 724, povređenih oko 2.800

Uzdrmana zemljotresom, karipska zemlja se sada sprema za tropsku oluju, prenosi Raša Tudej.

Haitijska agencija za civilnu zaštitu povećala je broj poginulih u nedjelju ujutro, dan nakon što je državu potresao zemljotres jačine 7,2 stepena.

🇭🇹 Agence France-Presse: Haiti: the provisional toll of the earthquake reached 724 dead "500 in the south, 100 in Grand'Anse, 122 in Nippes and 2 in the North-West", according to the press release, which also reports more than 2,800 wounded. https://t.co/XciiVpCVRr