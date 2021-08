PANIKA NA AERODROMU U KABULU: U toku je evakuacija, Avganistanci pokušavaju što pre da se ukrcaju u vojni avion (VIDEO)

Uprkos svemu kako Evropljani tako i Avganistanci koji su sarađivali sa NATO i američkom armijom pokušavaju da spasu kožu, jer se plaše osvete talibana, koji su bez ispaljenog metka ušli u Kabul.

Tokom dana evakuacija uprkos ulasku Talibana u grad je nastavljena. Skoro sve evropske diplomate i članovi vojne misije članica NATO su na aerodromu koji obezbeđuju američki marinci, dok se talibani nalaze okolo.

Sporadičnog pucanja i granatiranja ima, ali uprkos tome nastavlja se evakuacija.

O tome kako izgleda evakuacija ovekovečio je svojim mobilnim telefonom ambasador Francuske u Avganistanu David Marton koji je snimio trenutak evakuacije transportnim helikopterom američke vojske, kao i trenutak kada ulaze u letelicu radnici ambasade, a može se videti i poverljivi materijal.

S druge strane francuska ministarka Florens Parli saopštila je večeras da je Predsednik Emanuel Makron naredio da dva transportna aviona C-130 i A-400M odlete u Ujedinjene Arapske Emirate odakle bi u ponedeljak u ranim jutarnjim časovima započeli operaciju evakuacije i izvlačenja oko 200 državljana Francuske iz Avganistana. Avioni će leteti na relaciji aerodrom Kabul-Abu Dabi, gde će ih preuzimati pripadnici francuskog vazduhoplovstva i pripremit za povratak u matičnu državu.

Dok strane misije najvlju povratak ili ga realizuju isključivo vojnim transportnim avionima, pojavi ose nakratko i jedan snimak haotičnosti na samom aerodromu, gde veliki broj ljudi pokušava da se ukrca u transportni avion i izvuče iz Avganistana.

#BREAKING: As the final hours of the fall of #Kabul to #Taliban is coming up, the evacuation of #US Citizens & troops from #Afghanistan has now speeded-up. 14-5797 which is one of the four AC-130J Gunships of #USAF's 73rd SOS on deployment at Al-Dhafra, #UAE is among the convoy! pic.twitter.com/daTTDNNIik