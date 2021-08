NEVEROVATNA HRABROST NJUJORŠKOG POLICAJCA: BEZ RAZMIŠLJANJA SKOČIO NA ŠINE METROA - Čoveka koji je pao u nesvest spasio tik pred dolazak voza! (VIDEO)

"Policajci iz Njujorka pomažu Njujorčanima po svaku cenu!" ​poruke je koju je njujorška policija objavila u četvrtak na Tviteru, dodajući da "policajci tranzitne policije Njujorka" nisu oklevali ni na trenutak "da pomognu čoveku".

Incident se dogodio u Bronksu kada je čovek pao u nesvest i završio na šinama metroa. Oficir za tranzit njujorške policije skočio je na prugu da pomeri čoveka, dok su drugi policajci stajali u blizini da im pomognu, a posmatrači su ih upozorili da „požure“, prenosi Foks Njuz.

Viđen je i dobri Samarićanin kako skače na šine da pomogne, za šta je njujorška policija rekla da je "hrabro pomogao" u ovoj situaciji.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!



When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ